Animation rencontre Paroles de Rochelais La Rochelle vendredi 12 décembre 2025.
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Lancement du livre Paroles de Rochelaises en présence de l’association paroles de Rochelais.
Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
English : Event Paroles de Rochelais
Launch of the book Paroles de Rochelaises in the presence of the association paroles de Rochelais.
