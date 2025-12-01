Animation rencontre Paroles de Rochelais La Rochelle

Animation rencontre Paroles de Rochelais

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Lancement du livre Paroles de Rochelaises en présence de l’association paroles de Rochelais.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Event Paroles de Rochelais

Launch of the book Paroles de Rochelaises in the presence of the association paroles de Rochelais.

