Animation Renfo / HIIT Beaulieu salle de danse Beaulieu (Bât. 35) Rennes Vendredi 28 novembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une séance de renforcement musculaire et cardiovasculaire avec des exercices courts mais à haute intensité (à votre rythme) ! Avec de nombreuses options proposées, tout le monde peut participer !

Ce cours mélange des exercices de renforcement musculaire type squat, pompes,… avec des exercices cardio type montées de genoux, mountain climber… Les séries sont assez courtes mais à haute intensité.

Pour les débutant, pas de panique: comme c’est un travail sur un temps déterminé, chacun peut mettre son propre rythme.

– **Vendredi 28 novembre de 13h à 14h** en salle de danse du bât. 35 (Beaulieu)

**Inscription à partir du lundi 6 octobre sur le site** [« mon espace siuaps »](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

Prévoyez une bouteille d’eau et une tenue vous permettant de transpirer, ainsi que des chaussures à usage en intérieur uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T14:00:00.000+01:00

salle de danse Beaulieu (Bât. 35) allée Etienne Marey Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine