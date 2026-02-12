Animation Renfo / HIIT Beaulieu salle de danse Beaulieu (Bât. 35) Rennes Jeudi 30 avril, 13h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une séance de renforcement musculaire et cardiovasculaire avec des exercices courts mais à haute intensité (à votre rythme) ! Avec de nombreuses options proposées, tout le monde peut participer !

Ce cours mélange des exercices de renforcement musculaire type squat, pompes,… avec des exercices cardio type montées de genoux, mountain climber… Les séries sont assez courtes mais à haute intensité.

Pour les débutant, pas de panique: comme c’est un travail sur un temps déterminé, chacun peut mettre son propre rythme.

**Le jeudi 30 avril de 13h à 14h en salle de danse du bâtiment 35 (Campus Beaulieu)**

**Inscription à partir du lundi 16 février sur le site** [« mon espace siuaps »](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

Prévoyez une bouteille d’eau et une tenue vous permettant de transpirer, ainsi que des chaussures à usage en intérieur uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-30T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T14:00:00.000+02:00

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php

salle de danse Beaulieu (Bât. 35) allée Etienne Marey Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



