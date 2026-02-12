Animation Renfo / HIIT La Harpe salle de gymnastique de la Harpe Rennes Mardi 5 mai, 12h30 Ille-et-Vilaine

Une séance de renforcement musculaire et cardiovasculaire avec des exercices courts mais à haute intensité (à votre rythme) ! Avec de nombreuses options proposées, tout le monde peut participer !

Ce cours mélange des exercices de renforcement musculaire type squat, pompes,… avec des exercices cardio type montées de genoux, mountain climber… Les séries sont assez courtes mais à haute intensité.

Pour les débutant, pas de panique: comme c’est un travail sur un temps déterminé, chacun peut mettre son propre rythme.

**Le mardi 5 mai de 12h45 à 13h45 en salle de gymnastique (campus La Harpe, proche de Villejean)**

**Inscription à partir du lundi 16 février sur le site** [« mon espace siuaps »](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

Prévoyez une bouteille d’eau et une tenue vous permettant de transpirer, ainsi que des chaussures à usage en intérieur uniquement.

salle de gymnastique de la Harpe Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



