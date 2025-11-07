Animation Renfo / HIIT Villejean salle de gymnastique de la Harpe Rennes

Animation Renfo / HIIT Villejean salle de gymnastique de la Harpe Rennes Vendredi 7 novembre, 12h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une séance de renforcement musculaire et cardiovasculaire avec des exercices courts mais à haute intensité (à votre rythme) ! Avec de nombreuses options proposées, tout le monde peut participer !

Ce cours mélange des exercices de renforcement musculaire type squat, pompes,… avec des exercices cardio type montées de genoux, mountain climber… Les séries sont assez courtes mais à haute intensité.

Pour les débutant, pas de panique: comme c’est un travail sur un temps déterminé, chacun peut mettre son propre rythme.

**Dates proposées** :

– Vendredi 7 novembre de 12h15 à 13h15 en salle de gymnastique de La Harpe

– Vendredi 14 novembre de 13h à 14h en salle de danse du bât. 35 (Beaulieu)

– Vendredi 21 novembre de 12h15 à 13h15 en salle de gymnastique de La Harpe

– Vendredi 28 novembre de 13h à 14h en salle de danse du bât. 35 (Beaulieu)

**Inscription à partir du lundi 6 octobre sur le site** [« mon espace siuaps »](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php)

Prévoyez une bouteille d’eau et une tenue vous permettant de transpirer, ainsi que des chaussures à usage en intérieur uniquement.

salle de gymnastique de la Harpe Rue doyen denis leroy, 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine