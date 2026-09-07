Animation « Retrogaming », Bibliothèque Claude Nougaro de Mauzac, Mauzac

Informations pratiques

Animation « Retrogaming » Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Claude Nougaro de Mauzac Haute-Garonne

30 personnes, à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Animation « Retrogaming » : entre nostalgie et initiation, plusieurs jeux vidéo anciens vous attendent pour reprendre vie avec la collaboration de Mathieu Cassou de l’association Homo Ludens dans une ambiance musicale appropriée !

Bibliothèque Claude Nougaro de Mauzac 27 place du Peyré 31410 Mauzac Mauzac 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 05 34 48 13 38

Biblis en folie 2026

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