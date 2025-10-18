Animation Salon des Vins Bazaar Hall Saint-Brieuc

Les amateurs de vin, les curieux et les fins palais ont rendez-vous au Bazaar Hall, le 19 octobre 2025, pour la première édition de Musette Salon des vins, un événement plein de saveurs, qui met à l’honneur les vignerons, les producteurs et l’art de bien boire !

Pendant tout le week-end, venez

Découvrir et déguster des vins bio, natures et biodynamiques de nos régions françaises et de l’étranger,

Rencontrer les vignerons et producteurs passionnés.

Que vous soyez amateur, curieux ou simple promeneur, venez partager un moment autour de produits authentiques et de savoir-faire exceptionnels, tout le monde est le bienvenu !

Renseignements auprès du Bazaar Hall. .

Bazaar Hall 14 Rue de Paris Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 34 57 93

