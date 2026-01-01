Animation Scène ouverte des cabanes #3 Les Cabanes urbaines La Rochelle

Animation Scène ouverte des cabanes #3

Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 19:30:00

fin : 2026-01-21 21:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Scène ouverte #3 aux Cabanes Urbaines le mercredi 21 janvier de 19h30 à 21h30.

.

Les Cabanes urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr

English : Animation Open stage at Les Cabanes Urbaines

Open Stage #3 at Cabanes Urbaines on Wednesday, January 21 from 7:30pm to 9:30pm.

L’événement Animation Scène ouverte des cabanes #3 La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-02 par Nous La Rochelle