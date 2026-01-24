Animation sculpture sur argile Mimizan

Animation sculpture sur argile

Musée-Prieuré Mimizan Landes

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Viens sculpter ton animal fantastique. Tu pourras t’aider d’un bestiaire du moyen âge et imaginer un nouveau monstre légendaire.

A partir de 6 ans .

3 euros par personnes

Réservation obligatoire au 05 58 09 00 61 ou à musee@mimizan.com. .

Musée-Prieuré Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 00 61 musee@mimizan.com

