Animation sculpture sur argile Mimizan
Animation sculpture sur argile Mimizan mercredi 11 février 2026.
Animation sculpture sur argile
Musée-Prieuré Mimizan Landes
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Viens sculpter ton animal fantastique. Tu pourras t’aider d’un bestiaire du moyen âge et imaginer un nouveau monstre légendaire.
A partir de 6 ans .
3 euros par personnes
Réservation obligatoire au 05 58 09 00 61 ou à musee@mimizan.com. .
Musée-Prieuré Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 00 61 musee@mimizan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation sculpture sur argile
L’événement Animation sculpture sur argile Mimizan a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Mimizan