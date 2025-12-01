Animation Sculpture sur neige SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Animation Sculpture sur neige

Animation Sculpture sur neige
SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l'Ecole Pla d'Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-21 12:30:00

fin : 2025-12-21 13:00:00

2025-12-21

Sous réserve conditions météo.

Pour les enfants de 5 à 12 ans.

Sur inscription à l’Office de Tourisme (places limitées 10 pers)

Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet gratuit .

Subject to weather conditions.

For children aged 5 to 12.

Please register at the Tourist Office (places limited to 10 people)

Vorbehaltlich der Wetterbedingungen.

Für Kinder von 5 bis 12 Jahren.

Nach Anmeldung im Tourismusbüro (begrenzte Plätze 10 Pers.)

Soggetto alle condizioni meteorologiche.

Per bambini dai 5 ai 12 anni.

Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo (i posti sono limitati a 10 persone)

Sujeto a las condiciones meteorológicas.

Para niños de 5 a 12 años.

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo (plazas limitadas a 10 personas)

