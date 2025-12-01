Animation Sculpture sur neige SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Animation Sculpture sur neige
SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-21 12:30:00
fin : 2025-12-21 13:00:00
2025-12-21
Sous réserve conditions météo.
Pour les enfants de 5 à 12 ans.
Sur inscription à l’Office de Tourisme (places limitées 10 pers)
Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet gratuit .
SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
English :
Subject to weather conditions.
For children aged 5 to 12.
Please register at the Tourist Office (places limited to 10 people)
German :
Vorbehaltlich der Wetterbedingungen.
Für Kinder von 5 bis 12 Jahren.
Nach Anmeldung im Tourismusbüro (begrenzte Plätze 10 Pers.)
Italiano :
Soggetto alle condizioni meteorologiche.
Per bambini dai 5 ai 12 anni.
Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo (i posti sono limitati a 10 persone)
Espanol :
Sujeto a las condiciones meteorológicas.
Para niños de 5 a 12 años.
Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo (plazas limitadas a 10 personas)
