Animation Sculpture sur neige SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Animation Sculpture sur neige SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan dimanche 8 février 2026.
Animation Sculpture sur neige
SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 12:30:00
fin : 2026-02-08 13:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Sous réserve conditions météo.
Pour les enfants de 5 à 12 ans.
Inscription sur place (places limitées 10 pers)
Rdv Plateau de l’Ecole Pla d’Adet gratuit .
SAINT-LARY-SOULAN Plateau de l’Ecole Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Subject to weather conditions.
For children aged 5 to 12.
Registration on site (places limited to 10 people)
L’événement Animation Sculpture sur neige Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-01-28 par OT de St Lary|CDT65