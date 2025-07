Animation secourisme à la piscine municipale Livron-sur-Drôme

Animation secourisme à la piscine municipale Livron-sur-Drôme jeudi 17 juillet 2025.

Animation secourisme à la piscine municipale

Place Martin Luther King Livron-sur-Drôme Drôme

Début : Jeudi 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Animation secourisme. Plongeons, prises de dégagement, remorquage aquatique, sortie de l’eau autant de thèmes abordés et travaillés pendant plus d’une heure.

Place Martin Luther King Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 communication@mairie-livron.fr

English :

Animation: first aid. Dives, release holds, aquatic towing, getting out of the water these are just some of the topics covered and worked on for over an hour.

German :

Animation: Erste Hilfe. Tauchgänge, Befreiungsgriffe, Schleppen im Wasser, Verlassen des Wassers all diese Themen werden behandelt und über eine Stunde lang bearbeitet.

Italiano :

Animazione: primo soccorso. Immersioni, prese di rilascio, traino in acqua e uscita dall’acqua sono solo alcuni degli argomenti trattati e lavorati per oltre un’ora.

Espanol :

Animación: primeros auxilios. Las inmersiones, las presas de liberación, el remolque acuático y la salida del agua son algunos de los temas tratados y trabajados durante más de una hora.

