Animation Secrets des Tourbières Soultzeren

Animation Secrets des Tourbières Soultzeren samedi 20 septembre 2025.

Animation Secrets des Tourbières

Col de la Schlucht Soultzeren Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Véritables puits de carbone, réservoirs d’eau et havres d’une biodiversité exceptionnelle, les zones humides recèlent bien des mystères… que vous découvrirez au fil d’une exploration de la tourbière du Haut-Chitelet, nichée au cœur du jardin d’altitude.

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine. .

Col de la Schlucht Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est jardinduhautchitelet@grandnancy.eu

English :

As carbon sinks, water reservoirs and havens of exceptional biodiversity, wetlands hold many mysteries? which you’ll discover as you explore the Haut-Chitelet peat bog, nestled in the heart of the high-altitude garden.

German :

Feuchtgebiete sind wahre Kohlenstoffsenken, Wasserreservoirs und Zufluchtsorte für eine außergewöhnliche Biodiversität und bergen viele Geheimnisse.

Italiano :

Pozzi di carbonio, serbatoi d’acqua e luoghi di eccezionale biodiversità, le zone umide nascondono molti misteri, che scoprirete esplorando la torbiera di Haut-Chitelet, nel cuore del giardino d’alta quota.

Espanol :

Como sumideros de carbono, depósitos de agua y refugios de una biodiversidad excepcional, los humedales encierran muchos misterios… que descubrirá mientras explora la turbera de Haut-Chitelet, enclavada en el corazón del jardín de gran altitud.

