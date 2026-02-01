Animation Self-défense My Gym Falaise Falaise
Animation Self-défense My Gym Falaise Falaise jeudi 12 février 2026.
Animation Self-défense
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 19:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Envie de gagner en confiance et d’apprendre à te protéger ?
Rejoins-nous pour une séance spéciale self-défense à My Gym Falaise !
Accessible à tous, bonne ambiance garantie, en solo ou accompagné(e).
Envie de gagner en confiance et d’apprendre à te protéger ?
Rejoins-nous pour une séance spéciale self-défense à My Gym Falaise !
Accessible à tous, bonne ambiance garantie, en solo ou accompagné(e). .
My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise 14700 Calvados Normandie +33 6 78 79 47 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation Self-défense
Want to build your confidence and learn how to protect yourself?
Join us for a special self-defence session at My Gym Falaise!
Open to all, great atmosphere guaranteed, solo or accompanied.
L’événement Animation Self-défense Falaise a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Falaise Suisse Normande