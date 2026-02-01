Animation Self-défense My Gym Falaise Falaise

Animation Self-défense

My Gym Falaise 20 Boulevard de la Fontaine Couverte Falaise Calvados

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Envie de gagner en confiance et d’apprendre à te protéger ?

Rejoins-nous pour une séance spéciale self-défense à My Gym Falaise !

Accessible à tous, bonne ambiance garantie, en solo ou accompagné(e).

Envie de gagner en confiance et d’apprendre à te protéger ?

Rejoins-nous pour une séance spéciale self-défense à My Gym Falaise !

Accessible à tous, bonne ambiance garantie, en solo ou accompagné(e). .

My Gym Falaise
20 Boulevard de la Fontaine Couverte
Falaise 14700
Calvados
Normandie
+33 6 78 79 47 20

English : Animation Self-défense

Want to build your confidence and learn how to protect yourself?

Join us for a special self-defence session at My Gym Falaise!

Open to all, great atmosphere guaranteed, solo or accompanied.

