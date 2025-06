Animation Semaine des 5 sens La Rochelle 30 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Animation Semaine des 5 sens Coeur de ville La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-30

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-06-30

Dans le cadre de la campagne Expérience Cœur de Ville , la Ville de La Rochelle vous invite à participer à la Semaine des 5 Sens, un événement immersif et sensoriel.

.

Coeur de ville

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Semaine des 5 sens

As part of the « Expérience C?ur de Ville » campaign, the City of La Rochelle invites you to take part in 5 Senses Week, an immersive, sensory event.

German : Veranstaltung Semaine des 5 sens

Im Rahmen der Kampagne « Expérience C?ur de Ville » lädt die Stadt La Rochelle Sie zur Teilnahme an der « Semaine des 5 Sens » ein, einer immersiven und sensorischen Veranstaltung.

Italiano :

Nell’ambito della campagna « C?ur de Ville Experience », la Città di La Rochelle vi invita a partecipare alla Settimana dei 5 sensi, un evento immersivo e sensoriale.

Espanol : Evento Semaine des 5 sens

En el marco de la campaña « Cœur de Ville Experience », la Ciudad de La Rochelle le invita a participar en la Semana de los 5 Sentidos, un acontecimiento inmersivo y sensorial.

L’événement Animation Semaine des 5 sens La Rochelle a été mis à jour le 2025-06-22 par La Rochelle Tourisme