Animation smoothies à Pamproux avenue de la Gare Pamproux

Animation smoothies à Pamproux

avenue de la Gare Espace culturel Alain Audis Pamproux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Venez confectionner et déguster de délicieux smoothies en présence de Ferdinand et de ses bons produits locaux. .

avenue de la Gare Espace culturel Alain Audis Pamproux 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

