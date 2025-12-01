Animation Soirée Backgammon Sas Escal Bloc La Rochelle
Animation Soirée Backgammon Sas Escal Bloc La Rochelle mercredi 17 décembre 2025.
Animation Soirée Backgammon
Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 18:30:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Venez nombreux pour partager un moment de plaisir et de stratégie autour du Backgammon !
.
Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Event Soirée Backgammon
Come one, come all to share a moment of pleasure and strategy around Backgammon!
L’événement Animation Soirée Backgammon La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-08 par Nous La Rochelle