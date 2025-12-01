Animation Soirée Backgammon Sas Escal Bloc La Rochelle

Animation Soirée Backgammon

Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 18:30:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Venez nombreux pour partager un moment de plaisir et de stratégie autour du Backgammon !

English : Event Soirée Backgammon

Come one, come all to share a moment of pleasure and strategy around Backgammon!

