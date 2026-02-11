Animation Soirée Blindtest & Quiz Le jeu pour défiez vos amis, famille ou collègues ! Quai Louis Prunier La Rochelle

Animation Soirée Blindtest & Quiz Le jeu pour défiez vos amis, famille ou collègues !

Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

2026-03-13

Soirée Blindtest & Quiz à La Rochelle au Gaée Testez vos connaissances entre amis, gagnez des lots, savourez cocktails et planches gourmandes. Animé par Roy Turner, ambiance festive garantie !

Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

English :

Blindtest & Quiz evening at Le Gaée, La Rochelle Test your knowledge with friends, win prizes and enjoy cocktails and gourmet platters. Hosted by Roy Turner, the festive atmosphere is guaranteed!

