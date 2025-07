Animation Soirée Bloomoon Dj Nina Ly, Cocktails & Tapas Terrasse du Gaée Hôtel Mercure La Rochelle Quai Louis Prunier La Rochelle

Début : Mercredi 2025-08-20 18:00:00

fin : 2025-08-20 22:00:00

2025-08-20

Le rooftop du Gaée reprend des allures de club à ciel ouvert pour une soirée entre groove, sunset et good vibes. Tout âge, familiale, ambiance pour tous !

Terrasse du Gaée Hôtel Mercure La Rochelle Quai Louis Prunier Hôtel Mercure La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 56 33 81 lpeylet@hively-hospitality.com

English : Event Soirée Bloomoon Dj Nina Ly, Cocktails & Tapas

The Gaée rooftop takes on the allure of an open-air club for an evening of groove, sunset and good vibes. All ages, family-friendly, atmosphere for all!

German : Veranstaltung Soirée Bloomoon Dj Nina Ly, Cocktails & Tapas

Das Rooftop des Gaée verwandelt sich wieder in einen Open-Air-Club für einen Abend voller Groove, Sunset und Good Vibes. Alle Altersgruppen, familiär, Stimmung für alle!

Italiano :

Il tetto del Gaée si trasforma in un club all’aperto per una serata all’insegna del groove, del tramonto e delle buone vibrazioni. Per tutte le età, adatto alle famiglie, atmosfera per tutti!

Espanol : Evento Soirée Bloomoon Dj Nina Ly, Cocktails & Tapas

La azotea del Gaée se transforma en un club al aire libre para una noche de groove, puesta de sol y buenas vibraciones. Para todas las edades, para toda la familia, ¡un ambiente para todos!

