Animation Soirée de la Saint Valentin Saint-Brieuc

Animation Soirée de la Saint Valentin

Château de Quintin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14 22:30:00

2026-02-14

Célébrez la Saint Valentin au Château de Quintin !

Fanny, chanteuse expérimentée venant de la région de l’Ardèche, accompagnera le dîner aux chandelles. Avec sa voix et sa guitare, Fanny vous embarquera pour un tour d’horizon de ses chansons préférées, revisitées en un voyage intimiste et poétique.

Menu crémant et amuse-bouches

– Terrine charcutière aux saveurs d’antan

– Mijoté aux trois viandes, brunoise de légumes

– Entremet exotique et coulis de chocolat

Sur réservation. .

Château de Quintin Saint-Brieuc 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 55 71 08

