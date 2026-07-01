Animation Soirée D’Été Dans le Rétro Plœuc-L’Hermitage
vendredi 24 juillet 2026 · Plœuc-L'Hermitage
Informations pratiques
Plœuc-L’Hermitage
Animation Soirée D’Été Dans le Rétro
Place Louis Morel Plœuc-L’Hermitage Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 23:59:00
Date(s) :
2026-07-24
On sort les lunettes vintage, les tenues rétro et peaufine son swing ! C’est une soirée…dans le rétro, qui vous attend sur la place Louis Morel.
Avec 2 groupes de musique qui se succèderont sur scène, la soirée s’annonce haute en couleurs.
19h30 Harley & the Lovers
21h30 The Goog Ol’Guys
Restauration par la Société de chasse buvette, exposition de véhicules anciens .
Place Louis Morel Plœuc-L’Hermitage 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 22 00
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English :
L’événement Animation Soirée D’Été Dans le Rétro Plœuc-L’Hermitage a été mis à jour le 2026-07-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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