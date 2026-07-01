Informations pratiques

Plœuc-L’Hermitage

Animation Soirée D’Été Dans le Rétro

Place Louis Morel Plœuc-L’Hermitage Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:59:00

Date(s) :

2026-07-24

On sort les lunettes vintage, les tenues rétro et peaufine son swing ! C’est une soirée…dans le rétro, qui vous attend sur la place Louis Morel.

Avec 2 groupes de musique qui se succèderont sur scène, la soirée s’annonce haute en couleurs.

19h30 Harley & the Lovers

21h30 The Goog Ol’Guys

Restauration par la Société de chasse buvette, exposition de véhicules anciens .

Place Louis Morel Plœuc-L’Hermitage 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 22 00

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English :

L’événement Animation Soirée D’Été Dans le Rétro Plœuc-L’Hermitage a été mis à jour le 2026-07-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme