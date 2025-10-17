Animation Soirée jeux Médiathèque michel Crépeau La Rochelle
Animation Soirée jeux
Médiathèque michel Crépeau Avenue Michel Crépeau (Hall + La bulle Niveau 0) La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17 21:30:00
2025-10-17
Une soirée jeux à la Médiathèque Michel Crépeau !
English : Event Games evening
Game nights!
German : Verantaltung Spieleabend
Spieleabende!
Italiano :
Una serata di giochi alla biblioteca multimediale Michel Crépeau!
Espanol : Evento Tarde de juegos
¡Noches de juegos!
