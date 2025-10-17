Animation Soirée jeux Médiathèque michel Crépeau La Rochelle

Animation Soirée jeux Médiathèque michel Crépeau La Rochelle vendredi 17 octobre 2025.

Animation Soirée jeux

Médiathèque michel Crépeau Avenue Michel Crépeau (Hall + La bulle Niveau 0) La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 21:30:00

Date(s) :

2025-10-17

Une soirée jeux à la Médiathèque Michel Crépeau !

.

Médiathèque michel Crépeau Avenue Michel Crépeau (Hall + La bulle Niveau 0) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Games evening

Game nights!

German : Verantaltung Spieleabend

Spieleabende!

Italiano :

Una serata di giochi alla biblioteca multimediale Michel Crépeau!

Espanol : Evento Tarde de juegos

¡Noches de juegos!

L’événement Animation Soirée jeux La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-31 par La Rochelle Tourisme