Animation Soirée jeux sans écran Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles
Animation Soirée jeux sans écran Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles mardi 7 avril 2026.
Animation Soirée jeux sans écran
Centre Gérard Philipe Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 18:00:00
fin : 2026-04-07 21:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Envie de passer une soirée conviviale loin des écrans ? Venez partager un moment ludique et chaleureux autour des jeux de société !
Rendez vous le mardi 7 avril de 18h à 21h au Centre Gérard Philipe
Tout public, gratuit sans inscription
Au programme de nombreux jeux de société pour petits et grands ! Jeux collectifs ou en solo, jeux de stratégie, de mémoire, d’adresse ou encore de rapidité… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
Pour encore plus de convivialité, vous pouvez également venir pique-niquer sur place et profiter pleinement de la soirée.
Une belle occasion de se retrouver, jouer et partager un moment agréable en famille ou entre amis ! .
Centre Gérard Philipe Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr
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English : Animation Soirée jeux sans écran
L’événement Animation Soirée jeux sans écran Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers
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