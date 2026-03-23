Animation Soirée jeux sans écran Centre Gérard Philipe Varennes-Vauzelles

Animation Soirée jeux sans écran

Centre Gérard Philipe Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 18:00:00

fin : 2026-04-07 21:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Envie de passer une soirée conviviale loin des écrans ? Venez partager un moment ludique et chaleureux autour des jeux de société !

Rendez vous le mardi 7 avril de 18h à 21h au Centre Gérard Philipe

Tout public, gratuit sans inscription

Au programme de nombreux jeux de société pour petits et grands ! Jeux collectifs ou en solo, jeux de stratégie, de mémoire, d’adresse ou encore de rapidité… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Pour encore plus de convivialité, vous pouvez également venir pique-niquer sur place et profiter pleinement de la soirée.

Une belle occasion de se retrouver, jouer et partager un moment agréable en famille ou entre amis ! .

Centre Gérard Philipe Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

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English : Animation Soirée jeux sans écran

L’événement Animation Soirée jeux sans écran Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers