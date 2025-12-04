Animation soirée karaoké blindtest AÉROGARE STATION LOTHAIRE Metz

Animation soirée karaoké blindtest

AÉROGARE STATION LOTHAIRE 69 rue Lothaire Metz Moselle

Début : Jeudi Jeudi 2025-12-04 18:00:00

fin : 2025-12-04 23:59:00

2025-12-04

Les micros reprennent du service ! DJ Marty pilote cette soirée où VOUS êtes la star.Tout public

English :

The microphones are back in action! DJ Marty steers this party where YOU are the star.

