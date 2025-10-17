Animation Soirée Octobre Rose Bar La Vigie Auberge de jeunesse La Rochelle

Animation Soirée Octobre Rose Bar La Vigie Auberge de jeunesse La Rochelle vendredi 17 octobre 2025.

Animation Soirée Octobre Rose

Bar La Vigie Auberge de jeunesse Avenue des Minimes La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

dont 3€ reversés à la Ligue contre le cancer

et 3€ reversés à l’association effet Rose

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17

Venez partager un moment chaleureux et convivial, tout en sensibilisant femmes et hommes à l’importance du dépistage.

Bar La Vigie Auberge de jeunesse Avenue des Minimes La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 43 11 larochelle@aj17.fr

English : Event Soirée Octobre Rose

Come and share a warm and friendly moment, while raising awareness among men and women of the importance of screening.

German : Veranstaltung Soirée Octobre Rose

Kommen Sie und teilen Sie einen warmen und geselligen Moment, während Sie Frauen und Männer über die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen aufklären.

Italiano :

Venite a condividere un momento di calore e amicizia, sensibilizzando al contempo sull’importanza dello screening.

Espanol : Evento Soirée Octobre Rose

Venga y comparta un momento cálido y amistoso, a la vez que sensibiliza sobre la importancia del cribado.

