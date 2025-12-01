Animation Soirée quizz Thème animaux Sas Escal Bloc La Rochelle

Animation Soirée quizz Thème animaux

Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Venez vous affronter par équipe dans une série de questions que le thème des animaux, et montrez qui est le champion du blindtest ! Bonne humeur et challenge garantis !

.

Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Soirée quizz Thème animaux

Come and compete in teams in a series of animal-themed questions, and show us who’s the blindtest champion! Fun and challenge guaranteed!

L’événement Animation Soirée quizz Thème animaux La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-08 par Nous La Rochelle