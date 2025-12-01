Animation Soirée quizz Thème animaux Sas Escal Bloc La Rochelle
Animation Soirée quizz Thème animaux Sas Escal Bloc La Rochelle jeudi 11 décembre 2025.
Animation Soirée quizz Thème animaux
Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Venez vous affronter par équipe dans une série de questions que le thème des animaux, et montrez qui est le champion du blindtest ! Bonne humeur et challenge garantis !
.
Sas Escal Bloc 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Event Soirée quizz Thème animaux
Come and compete in teams in a series of animal-themed questions, and show us who’s the blindtest champion! Fun and challenge guaranteed!
L’événement Animation Soirée quizz Thème animaux La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-08 par Nous La Rochelle