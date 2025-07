Animation Soirée Vénézuélienne Central La Rochelle La Rochelle

Central La Rochelle 16 Rue de l'Escale La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

25€ avec un Papelón con limón ou 20€ avec un Cuba libre

Début : Vendredi 2025-07-18 18:00:00

fin : 2025-07-18 22:00:00

2025-07-18

Central vous plonge au cœur d’une soirée vénézuélienne aux saveurs et à l’ambiance caliente !

Au menu 2 mini empanadas, 2 mini arepas, 2 tequeños, 1 cachapa + une boisson au choix

English : Event Soirée Vénézuélienne

Central plunges you into the heart of a Venezuelan evening of flavors and caliente atmosphere!

Menu: 2 mini empanadas, 2 mini arepas, 2 tequeños, 1 cachapa + choice of beverage

German : Veranstaltung Soirée Vénézuélienne

Central taucht Sie in einen venezolanischen Abend voller Aromen und einer warmen Atmosphäre ein!

Menü: 2 Mini Empanadas, 2 Mini Arepas, 2 Tequeños, 1 Cachapa + ein Getränk nach Wahl

Italiano :

Central vi porta nel cuore di una gustosa serata venezuelana in un’atmosfera caliente!

Nel menu: 2 mini empanadas, 2 mini arepas, 2 tequeños, 1 cachapa + una bevanda a scelta

Espanol : Evento Soirée Vénézuélienne

¡Central te lleva al corazón de una sabrosa velada venezolana en un ambiente caliente!

En el menú: 2 mini empanadas, 2 mini arepas, 2 tequeños, 1 cachapa + bebida a elegir

