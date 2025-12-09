Animation Sorcières Le 4 de la Rue La Rochelle

Spectacles Sorcières

Le 4 de la Rue 4 rue du Vélodrome La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-13

2025-12-09

L’événement du 4 de la Rue. 5 soirs, 5 représentations, 5 artistes féminines différentes par soir en mots, en musique et en danse…

Le 4 de la Rue 4 rue du Vélodrome La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 95 34 le4delarue@gmail.com

English : Event Sorcières

The 4 de la Rue event. 5 evenings, 5 performances, 5 different female artists per evening in words, music and dance…

German : Veranstaltung Sorcières

Die Veranstaltung des 4 de la Rue. 5 Abende, 5 Aufführungen, 5 verschiedene Künstlerinnen pro Abend in Wort, Musik und Tanz…

Italiano :

L’evento 4 de la Rue. 5 serate, 5 spettacoli, 5 artiste diverse per serata tra parole, musica e danza…

Espanol : Evento Sorcières

El evento 4 de la Rue. 5 veladas, 5 actuaciones, 5 artistas femeninas diferentes por velada en palabras, música y danza…

L’événement Spectacles Sorcières La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-31 par Nous La Rochelle