Animation Sorcières Le 4 de la Rue La Rochelle
Animation Sorcières Le 4 de la Rue La Rochelle mardi 9 décembre 2025.
Spectacles Sorcières
Le 4 de la Rue 4 rue du Vélodrome La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-09
L’événement du 4 de la Rue. 5 soirs, 5 représentations, 5 artistes féminines différentes par soir en mots, en musique et en danse…
Le 4 de la Rue 4 rue du Vélodrome La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 95 34 le4delarue@gmail.com
English : Event Sorcières
The 4 de la Rue event. 5 evenings, 5 performances, 5 different female artists per evening in words, music and dance…
German : Veranstaltung Sorcières
Die Veranstaltung des 4 de la Rue. 5 Abende, 5 Aufführungen, 5 verschiedene Künstlerinnen pro Abend in Wort, Musik und Tanz…
Italiano :
L’evento 4 de la Rue. 5 serate, 5 spettacoli, 5 artiste diverse per serata tra parole, musica e danza…
Espanol : Evento Sorcières
El evento 4 de la Rue. 5 veladas, 5 actuaciones, 5 artistas femeninas diferentes por velada en palabras, música y danza…
