Animation Sortie de notes du Conservatoire

Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28 2026-03-31

Présentation des projets personnels validant leur certificat ou diplôme de fin d’études.

+33 5 46 41 07 37 conservatoire@agglo-larochelle.fr

English :

Presentation of personal projects validating their certificate or diploma.

