Animation Sortie de notes du Conservatoire Espace Bernard Giraudeau La Rochelle
Animation Sortie de notes du Conservatoire Espace Bernard Giraudeau La Rochelle samedi 28 mars 2026.
Animation Sortie de notes du Conservatoire
Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-31
Présentation des projets personnels validant leur certificat ou diplôme de fin d’études.
.
Espace Bernard Giraudeau 25 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 07 37 conservatoire@agglo-larochelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Presentation of personal projects validating their certificate or diploma.
L’événement Animation Sortie de notes du Conservatoire La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-15 par Nous La Rochelle