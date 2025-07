Animation Sortie de résidence de Dalila Boitaud Lecture promenée La Rochelle

Animation Sortie de résidence de Dalila Boitaud Lecture promenée La Rochelle jeudi 17 juillet 2025.

Animation Sortie de résidence de Dalila Boitaud Lecture promenée

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 18:30:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Dalila Boitaud, artiste en résidence, vous convie à une balade unique à travers le temps et l’espace. Au gré de vos pas, vous traverserez une histoire collective, façonnée par les écrits, les récits, recueillis lors de ses ateliers.

.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Event Sortie de résidence de Dalila Boitaud Lecture promenée

By Juline Lambert.

Paper. Body. Pencil. Space.

An evening of movement and writing!

German : Veranstaltung Sortie de résidence de Dalila Boitaud Lecture promenée

Von Juline Lambert.

Papier. Körper. Bleistift. Raum.

Ein Bewegungs-Schreib-Abend wird Ihnen angeboten!

Italiano :

Dalila Boitaud, artista in residenza, vi invita a un viaggio unico nel tempo e nello spazio. Camminando, scoprirete una storia collettiva, plasmata dagli scritti e dalle storie raccolte durante i suoi laboratori.

Espanol : Evento Sortie de résidence de Dalila Boitaud Lecture promenée

Por Juline Lambert.

Papel. Cuerpo. Lápiz. Espacio.

Una tarde de movimiento y escritura.

L’événement Animation Sortie de résidence de Dalila Boitaud Lecture promenée La Rochelle a été mis à jour le 2025-07-09 par La Rochelle Tourisme