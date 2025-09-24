Animation Sortie de résidence En attendant l’ouvrage La Rochelle

Animation Sortie de résidence En attendant l’ouvrage

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-09-24 18:30:00

fin : 2025-09-24 20:30:00

2025-09-24

Lecture et échanges avec Ela Zum Winkel.

Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

English : Event Sortie de résidence En attendant l’ouvrage

Reading and discussion with Ela Zum Winkel.

German : Veranstaltung Sortie de résidence En attendant l’ouvrage

Lesung und Austausch mit Ela Zum Winkel.

Italiano :

Lettura e discussione con Ela Zum Winkel.

Espanol : Evento Sortie de résidence En attendant l’ouvrage

Lectura y debate con Ela Zum Winkel.

