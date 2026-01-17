Animation Sortie nature au marais de Tasdon avenue Robespierre La Rochelle

Animation Sortie nature au marais de Tasdon

avenue Robespierre Marais de Tasdon (au bout de l’avenue Robespierre, au niveau du parc canin) La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 12:00:00

Découverte du marais de Tasdon La richesse écologique du marais en hiver

avenue Robespierre Marais de Tasdon (au bout de l’avenue Robespierre, au niveau du parc canin) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 51 51

English : Animation Nature outing to the Tasdon marsh

Discover Tasdon marsh: The marsh’s ecological wealth in winter

