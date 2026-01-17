Animation Sortie nature au marais de Tasdon avenue Robespierre La Rochelle
Animation Sortie nature au marais de Tasdon avenue Robespierre La Rochelle dimanche 1 février 2026.
Animation Sortie nature au marais de Tasdon
avenue Robespierre Marais de Tasdon (au bout de l’avenue Robespierre, au niveau du parc canin) La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 12:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Découverte du marais de Tasdon La richesse écologique du marais en hiver
.
avenue Robespierre Marais de Tasdon (au bout de l’avenue Robespierre, au niveau du parc canin) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 51 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation Nature outing to the Tasdon marsh
Discover Tasdon marsh: The marsh’s ecological wealth in winter
L’événement Animation Sortie nature au marais de Tasdon La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-17 par Nous La Rochelle