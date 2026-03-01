Animation spéciale enfant La grande enquête des oeufs perdus Médiathèque La Foyothèque Nommay
Animation spéciale enfant La grande enquête des oeufs perdus
Médiathèque La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay Doubs
Début : 2026-03-25 16:30:00
La médiathèque invite les enfants à mener une enquête mystérieuse de mystérieux œufs ont disparu et il faudra résoudre des énigmes pour les retrouver !
Missions secrètes, Indices cachés, Codes mystères à découvrir !
Chaque équipe devra déchiffrer le code final pour ouvrir le coffre secret… et gagner des chocolats !
Informations pratiques
– Mercredi 25 mars
– Deux sessions 15h et 16h30
– À partir de 7 ans
– Gratuit sur inscription mediatheque-nommay@orange.fr
ou 03 81 94 70 12
Places limitées ! Les meilleurs enquêteurs parviendront-ils à retrouver tous les œufs perdus ?
Inscriptions à l’accueil de La Foyothèque, par téléphone ou par mail. .
Médiathèque La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr
