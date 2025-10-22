Animation spéciale Halloween Fontenay-le-Marmion
Animation spéciale Halloween Fontenay-le-Marmion mercredi 22 octobre 2025.
Animation spéciale Halloween
Route de Rocquancourt Fontenay-le-Marmion Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 18:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Le mercredi 22 octobre, viens créer la Jack’O Lantern la plus terrifiante — celle qui fera trembler tes voisins !
Horaires
De 9h30 à 12h00 Et de 14h30 à 18h00
Atelier réservé aux enfants, par créneau de 30 minutes — 4 enfants maximum par session.
Le mercredi 22 octobre, viens créer la Jack’O Lantern la plus terrifiante — celle qui fera trembler tes voisins !
Horaires
De 9h30 à 12h00 Et de 14h30 à 18h00
Atelier réservé aux enfants, par créneau de 30 minutes — 4 enfants maximum par session.
Tout le matériel est fourni, il ne reste plus qu’à laisser parler ton imagination… et ton côté le plus effrayant
Animation dans vos 3 magasins
Contactez vite votre magasin pour réserver votre créneau !
Colombelles → 02 50 53 12 38
Bijude → 09 52 49 97 38
Fontenay-le-Marmion → 02 31 79 02 23
⚠️ Sur inscription uniquement — places limitées !
Présence d’un adulte obligatoire pour les enfants de moins de 5 ans. .
Route de Rocquancourt Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 79 02 23
English : Animation spéciale Halloween
On Wednesday, October 22, come and create the most terrifying Jack-O-Lantern ? the one that will make your neighbors tremble!
? Times
9:30am to 12:00pm and 2:30pm to 6:00pm
?? Workshop reserved for children, per 30-minute slot ? 4 children maximum per session.
German : Animation spéciale Halloween
Am Mittwoch, dem 22. Oktober, kannst du die schrecklichste Jack?O Lantern erschaffen ? ? die deine Nachbarn in Angst und Schrecken versetzen wird!
? Öffnungszeiten:
Von 9:30 bis 12:00 Uhr Und von 14:30 bis 18:00 Uhr
?? Der Workshop ist für Kinder reserviert und dauert 30 Minuten, maximal 4 Kinder pro Sitzung.
Italiano :
Mercoledì 22 ottobre, venite a creare la più terrificante delle Jack-O-Lantern, quella che farà tremare i vostri vicini!
? Orari
Dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00
?? Laboratorio riservato ai bambini, in sessioni di 30 minuti? 4 bambini al massimo per sessione.
Espanol :
El miércoles 22 de octubre, venga a crear la linterna más terrorífica, ¡la que hará temblar a sus vecinos!
? Horarios
De 9h30 a 12h00 y de 14h30 a 18h00
?? Taller reservado a los niños, en sesiones de 30 minutos ? 4 niños máximo por sesión.
L’événement Animation spéciale Halloween Fontenay-le-Marmion a été mis à jour le 2025-10-16 par Orne Odon Tourisme