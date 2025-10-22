Animation spéciale Halloween Fontenay-le-Marmion

Animation spéciale Halloween Fontenay-le-Marmion mercredi 22 octobre 2025.

Animation spéciale Halloween

Route de Rocquancourt Fontenay-le-Marmion Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Le mercredi 22 octobre, viens créer la Jack’O Lantern la plus terrifiante — celle qui fera trembler tes voisins !

Horaires

De 9h30 à 12h00 Et de 14h30 à 18h00

Atelier réservé aux enfants, par créneau de 30 minutes — 4 enfants maximum par session.

Le mercredi 22 octobre, viens créer la Jack’O Lantern la plus terrifiante — celle qui fera trembler tes voisins !

Horaires

De 9h30 à 12h00 Et de 14h30 à 18h00

Atelier réservé aux enfants, par créneau de 30 minutes — 4 enfants maximum par session.

Tout le matériel est fourni, il ne reste plus qu’à laisser parler ton imagination… et ton côté le plus effrayant

Animation dans vos 3 magasins

Contactez vite votre magasin pour réserver votre créneau !

Colombelles → 02 50 53 12 38

Bijude → 09 52 49 97 38

Fontenay-le-Marmion → 02 31 79 02 23

⚠️ Sur inscription uniquement — places limitées !

‍ Présence d’un adulte obligatoire pour les enfants de moins de 5 ans. .

Route de Rocquancourt Fontenay-le-Marmion 14320 Calvados Normandie +33 2 31 79 02 23

English : Animation spéciale Halloween

On Wednesday, October 22, come and create the most terrifying Jack-O-Lantern ? the one that will make your neighbors tremble!

? Times

9:30am to 12:00pm and 2:30pm to 6:00pm

?? Workshop reserved for children, per 30-minute slot ? 4 children maximum per session.

German : Animation spéciale Halloween

Am Mittwoch, dem 22. Oktober, kannst du die schrecklichste Jack?O Lantern erschaffen ? ? die deine Nachbarn in Angst und Schrecken versetzen wird!

? Öffnungszeiten:

Von 9:30 bis 12:00 Uhr Und von 14:30 bis 18:00 Uhr

?? Der Workshop ist für Kinder reserviert und dauert 30 Minuten, maximal 4 Kinder pro Sitzung.

Italiano :

Mercoledì 22 ottobre, venite a creare la più terrificante delle Jack-O-Lantern, quella che farà tremare i vostri vicini!

? Orari

Dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00

?? Laboratorio riservato ai bambini, in sessioni di 30 minuti? 4 bambini al massimo per sessione.

Espanol :

El miércoles 22 de octubre, venga a crear la linterna más terrorífica, ¡la que hará temblar a sus vecinos!

? Horarios

De 9h30 a 12h00 y de 14h30 a 18h00

?? Taller reservado a los niños, en sesiones de 30 minutos ? 4 niños máximo por sesión.

L’événement Animation spéciale Halloween Fontenay-le-Marmion a été mis à jour le 2025-10-16 par Orne Odon Tourisme