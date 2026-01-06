Animation spéciale petits Bouts de choux marins Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Animation spéciale petits Bouts de choux marins

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-04-10 10:30:00

fin : 2026-07-23 11:45:00

2026-04-10 2026-07-09 2026-07-23

Promenons-nous sur la plage et découvrons le monde des drôles de bêtes qui la fréquentent. Une sensibilisation originale à la nature pour les jeunes enfants de 2 à 5 ans.

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

English :

Let’s take a walk on the beach and discover the world of the strange animals that frequent it. An original way for young children aged 2 to 5 to learn about nature.

