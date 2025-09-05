Animation sport santé | Initiation à la marche nordique Eymet
Salle polyvalente La Gare Eymet Dordogne
Gratuit
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
2025-09-05
Ouvert à tous !
Débutants ou confirmés
La marche nordique un modèle de sport santé
Venue des pays nordiques, la marche nordique consiste à marcher avec des bâtons spécifiques, en sollicitant activement tout le corps . Contrairement à la marche classique, elle engage jusqu’à 90% des groupes musculaires, tout en restant douce pour les articulations .
C’est une activité physique adaptée, idéale pour
– Les personnes sédentaires ou en reprise d’activité
– Les seniors
– Les personnes souffrant de pathologies chroniques .
Salle polyvalente La Gare Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 22 10 servicesport@eymet-dordogne.fr
