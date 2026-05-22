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Animation sportive Basket pour tous Eynesse

Animation sportive Basket pour tous Eynesse

Animation sportive Basket pour tous Eynesse dimanche 24 mai 2026.

Adresse : City Stade de Eynesse

Ville : 33220 Eynesse

Département : Gironde

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Eynesse

Animation sportive Basket pour tous

City Stade de Eynesse Eynesse Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Animation sportive Basket pour tous le dimanche 24 Mai de 14h à 17h.
En partenariat avec le Basket Club Pays Foyen (Saint-Avit-Saint-Nazaire).
Ouvert à tous (enfants, ados, adultes tous niveaux!)
Sport pour tous.
Animations Basket.
Partage & convivialité.
Venez nombreux sur le City Stade de Eynesse.
Renbseignements au 06 71 45 96 36   .

City Stade de Eynesse Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 45 96 36 

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English : Animation sportive Basket pour tous

L’événement Animation sportive Basket pour tous Eynesse a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays Foyen

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