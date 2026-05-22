Eynesse

Animation sportive Basket pour tous

City Stade de Eynesse Eynesse Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Animation sportive Basket pour tous le dimanche 24 Mai de 14h à 17h.

En partenariat avec le Basket Club Pays Foyen (Saint-Avit-Saint-Nazaire).

Ouvert à tous (enfants, ados, adultes tous niveaux!)

Sport pour tous.

Animations Basket.

Partage & convivialité.

Venez nombreux sur le City Stade de Eynesse.

Renbseignements au 06 71 45 96 36 .

City Stade de Eynesse Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 45 96 36

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English : Animation sportive Basket pour tous

L’événement Animation sportive Basket pour tous Eynesse a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Pays Foyen