Animation sportive Germirando Salle polyvalente Germigny-sur-Loire

Animation sportive Germirando

Salle polyvalente 7 Rue du Général Ducrot Germigny-sur-Loire Nièvre

Début : 2026-03-01 07:00:00

fin : 2026-03-01 12:00:00

2026-03-01

Randonnée organisée par l’ASCL Germigny sur Loire le dimanche 1er mars.

4 circuits proposés de 8km à 20km.

Un ravitaillement au 12, 16 et 20km et à l’arrivée.

Différents départs, rendez-vous à la salle polyvalente de GERMIGNY SUR LOIRE

– circuit de 20km de 7h à 7h30

– circuit de 16km de 7h30 à 8h

– circuit de 12km de 8h à 8h30

– circuit de 8 km de 8h30 à 9h

Tarifs 12, 16 et 20km 5€ 8km 3€

Infos au 06.30.74.16.79 06.15.01.71.09 .

