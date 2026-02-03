Animation sportive Germirando Salle polyvalente Germigny-sur-Loire
Salle polyvalente 7 Rue du Général Ducrot Germigny-sur-Loire Nièvre
Début : 2026-03-01 07:00:00
fin : 2026-03-01 12:00:00
2026-03-01
Randonnée organisée par l’ASCL Germigny sur Loire le dimanche 1er mars.
4 circuits proposés de 8km à 20km.
Un ravitaillement au 12, 16 et 20km et à l’arrivée.
Différents départs, rendez-vous à la salle polyvalente de GERMIGNY SUR LOIRE
– circuit de 20km de 7h à 7h30
– circuit de 16km de 7h30 à 8h
– circuit de 12km de 8h à 8h30
– circuit de 8 km de 8h30 à 9h
Tarifs 12, 16 et 20km 5€ 8km 3€
Infos au 06.30.74.16.79 06.15.01.71.09 .
Salle polyvalente 7 Rue du Général Ducrot Germigny-sur-Loire 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 01 71 09
