Animation step au profit du Téléthon Salle des congrès Saint-Junien

Animation step au profit du Téléthon

Salle des congrès Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:15:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Envie de bouger pour la bonne cause ?

Rejoignez l’animation Step organisée à l’occasion du Téléthon, à la Salle des Congrès de Saint-Junien ! Dans une ambiance dynamique et motivante, profitez de deux créneaux adaptés à tous à 12h30, une séance spéciale débutants pour découvrir le step en douceur, puis à 14h15, un cours intermédiaire pour celles et ceux qui veulent se dépasser. Encadrées par des coachs passionnés, ces sessions promettent énergie, bonne humeur et solidarité. Venez transpirer, sourire et soutenir la recherche chaque pas compte ! .

Salle des congrès Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 41 44 07

