Animation Stop Motion Médiathèque La Source Sallebœuf mardi 17 février 2026.
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-18
2026-02-17 2026-02-18
Comme chaque année nous nous retrouvons pour un atelier stop motion. Pour cette édition, le thème choisi est les playmobils. L’atelier se tient sur trois séances et la participation à toutes les séances est obligatoire. Sur inscription, à partir de 8 ans. .
Médiathèque La Source 6 Avenue des Vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 07 80 mediatheque.salleboeuf@gmail.com
English : Animation Stop Motion
