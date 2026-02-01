Animation Structure gonflable Haguenau

Animation Structure gonflable

115 Grand Rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 13:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Après le succès de la 1ère édition, le Wolfpack et Fun fantaisie sont de retour avec la 2ème édition du week-end Structure Gonflable !

Parc Gonflable

Mais cette année, le parc s’agrandit !

De nouvelles structures sont attendues cette année.

Un concours sera organisé pour gagner une Switch 2 avec le jeu Mario Kart.

Alors venez vous éclater dans le plus grand parc gonflable organisé sur Haguenau.

Buvette et petite restauration sur place

Retrouvez tous les détails sur la page de l’événement.

Défends ton territoire… Rejoins la meute !!

https://www.facebook.com/share/p/1EJcsd9ni5/ .

115 Grand Rue Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 67 43 27 00 Wolfpack.haguenau67@gmail.com

English :

After the success of the 1st edition, Wolfpack and Fun Fantaisie are back with the 2nd edition of the Inflatable Structure weekend!

