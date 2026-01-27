Animation structures gonflables salle du Triskell Meucon

Animation structures gonflables

salle du Triskell Rue du Stade Meucon Morbihan

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-22 18:00:00

Des animations toujours FUN !!!

Salle du TriskelL, structures et jeux gonflables, espaces petites enfances

Buvette et crêpes.

Apéro concert dés 18h00 le samedi pour les parents,

un moment convivial avec le groupe EDP,

entrée gratuite. .

salle du Triskell Rue du Stade Meucon 56890 Morbihan Bretagne +33 7 81 68 46 02

