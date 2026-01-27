Animation structures gonflables salle du Triskell Meucon
Animation structures gonflables salle du Triskell Meucon samedi 21 février 2026.
Animation structures gonflables
salle du Triskell Rue du Stade Meucon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
Date(s) :
2026-02-21 2026-02-22
Des animations toujours FUN !!!
Salle du TriskelL, structures et jeux gonflables, espaces petites enfances
Buvette et crêpes.
Apéro concert dés 18h00 le samedi pour les parents,
un moment convivial avec le groupe EDP,
entrée gratuite. .
salle du Triskell Rue du Stade Meucon 56890 Morbihan Bretagne +33 7 81 68 46 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Animation structures gonflables Meucon a été mis à jour le 2026-01-27 par ADT 56