Animation sur la lacto-fermentation

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Percez les secrets de ce procédé traditionnel de conservation des aliments, lors d’une démonstration proposée par l’AMROF !

Percez les secrets de ce procédé traditionnel de conservation des aliments, lors d’une démonstration proposée par l’AMROF ! .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the secrets of this traditional food preservation process during a demonstration offered by AMROF!

L’événement Animation sur la lacto-fermentation Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte