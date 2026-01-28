Animation sur la lacto-fermentation Kutzenhausen
Animation sur la lacto-fermentation Kutzenhausen dimanche 1 mars 2026.
Animation sur la lacto-fermentation
1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-01 16:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Percez les secrets de ce procédé traditionnel de conservation des aliments, lors d’une démonstration proposée par l’AMROF !
Percez les secrets de ce procédé traditionnel de conservation des aliments, lors d’une démonstration proposée par l’AMROF ! .
1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the secrets of this traditional food preservation process during a demonstration offered by AMROF!
L’événement Animation sur la lacto-fermentation Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte