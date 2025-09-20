Animation sur l’architecture 19ème et son vocabulaire Musée Léon Dierx Saint-Denis

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Parcourez l’exterieur de La Villa Mas et du Musée Léon Dierx afin de découvrir le vocabulaire de l’architecture du 19ème siècle.

Musée Léon Dierx 28 Rue de Paris, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion +33262202482 https://www.musee-leondierx.re/fr Le musée présente un large panorama de la création plastique occidentale et locale de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 1930, avec trois axes principaux : le fonds d’art moderne du marchand d’art parisien et éditeur Ambroise Vollard, natif de l’île ; les collections historiques comprenant des œuvres d’artistes du XIXe siècle originaires de la Réunion ou y ayant travaillé ; un fonds artistique contemporain interrogeant l’objet constitutif du musée et participant au questionnement fondamental sur l’identité.

