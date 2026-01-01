Animation Sur le Pont fête sa rentrée et la nouvelle année ! quai Louis Prunier La Rochelle

Animation Sur le Pont fête sa rentrée et la nouvelle année !

quai Louis Prunier Studio 900 Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

2026-01-31

Présentation de saison Spectacle Bar à soupes

English : Animation Sur le Pont celebrates the start of the new term and the new year!

Season presentation Show Soup bar

