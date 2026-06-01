Animation sur les hirondelles Théding
Animation sur les hirondelles Théding mercredi 17 juin 2026.
Théding
Animation sur les hirondelles
Théding Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Les CPN volent au secours des hirondelles. Rejoins-nous pour un projet passionnant sur les hirondelles, avec au programme inventaires et actions concrètes de préservation ! Tarif 8€. Inscription obligatoire au 06 50 70 40 86. Lieu de rendez-vous à fixer selon la météo.Enfants
8 .
Théding 57450 Moselle Grand Est +33 6 50 70 40 86
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English :
CPN flies to the rescue of swallows. Join us for an exciting project on swallows, featuring inventories and concrete conservation actions! Price: 8? Registration required: 06 50 70 40 86. Meeting place to be arranged according to weather conditions.
L’événement Animation sur les hirondelles Théding a été mis à jour le 2026-06-05 par FORBACH TOURISME