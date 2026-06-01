Théding

Animation sur les hirondelles

Théding Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Les CPN volent au secours des hirondelles. Rejoins-nous pour un projet passionnant sur les hirondelles, avec au programme inventaires et actions concrètes de préservation ! Tarif 8€. Inscription obligatoire au 06 50 70 40 86. Lieu de rendez-vous à fixer selon la météo.Enfants

8 .

Théding 57450 Moselle Grand Est +33 6 50 70 40 86

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English :

CPN flies to the rescue of swallows. Join us for an exciting project on swallows, featuring inventories and concrete conservation actions! Price: 8? Registration required: 06 50 70 40 86. Meeting place to be arranged according to weather conditions.

L’événement Animation sur les hirondelles Théding a été mis à jour le 2026-06-05 par FORBACH TOURISME