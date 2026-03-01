Animation sur les rapaces nocturnes à Vallant-Saint-Georges

Salle des fêtes Vallant-Saint-Georges Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Vendredi 20 Mars 2026 à 20h

L’association de sauvegarde du patrimoine Vallantin, la Ligue de Protection des Oiseaux et la Maison Pour Tous de Marigny/Saint-Flavy vous proposent une animation sur le thème des rapaces nocturnes !

Au programme Dissections de pelotes, diaporamas, sortie nocturne.

À l’issue de cette soirée, vous partagerez le verre de l’amitié ! .

Salle des fêtes Vallant-Saint-Georges 10170 Aube Grand Est +33 3 69 61 80 88

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English :

L’événement Animation sur les rapaces nocturnes à Vallant-Saint-Georges Vallant-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise