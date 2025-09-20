Animation Swim Rox Chabris

40 Rue Abel Bonnet Chabris Indre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-09-20 15:30:00
fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Animation à la piscine avec le Swim Rox, de 15h30 à 17h30, séance sportive intense avec un animateur fitness agrée. Réservations au 02 54 40 40 01. Tarif 15 € 15  .

40 Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01 

