Animation Swim Rox Chabris samedi 20 septembre 2025.
40 Rue Abel Bonnet Chabris Indre
Début : 2025-09-20 15:30:00
fin : 2025-09-20 17:30:00
2025-09-20
Animation à la piscine avec le Swim Rox, de 15h30 à 17h30, séance sportive intense avec un animateur fitness agrée. Réservations au 02 54 40 40 01. Tarif 15 € 15 .
40 Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01
Animazione Swim Rox
