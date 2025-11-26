Animation tablettes Bibliothèque Georges Brassens Paris
Animation tablettes Bibliothèque Georges Brassens Paris mercredi 26 novembre 2025.
Viens découvrir l’univers du célèbre personnage
de Julia Donaldson et Axel Scheffler en jouant au Tic-tac-toc, à l’Attrape-noix ou à la Suite d’insectes !
Une série de jeux sur tablettes spéciale « Gruffalo ».
Le mercredi 26 novembre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public enfants. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-26T16:00:00+01:00
fin : 2025-11-26T17:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-26T15:00:00+02:00_2025-11-26T16:30:00+02:00
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr