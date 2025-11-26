Animation tablettes Bibliothèque Georges Brassens Paris

Animation tablettes Bibliothèque Georges Brassens Paris mercredi 26 novembre 2025.

Viens découvrir l’univers du célèbre personnage

de Julia Donaldson et Axel Scheffler en jouant au Tic-tac-toc, à l’Attrape-noix ou à la Suite d’insectes !

Une série de jeux sur tablettes spéciale « Gruffalo ».

Le mercredi 26 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public enfants. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-26T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T15:00:00+02:00_2025-11-26T16:30:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr