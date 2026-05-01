Tende

Animation tactile sur la teinture végétale

Hameau de Castérino Tende Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre du festival merveilleux de l’écotourisme, vous allez vous initier à la teinture végétale.

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Hameau de Castérino Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 84 79 19 nat.magnardi@gmail.com

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English : Touch animation on vegetable dyeing

As part of the wonderful festival of ecotourism, you’ll be introduced to vegetable dyeing.

L’événement Animation tactile sur la teinture végétale Tende a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles